كشف المستشفى الأميري عن إجرائه 270 ألف فحص أشعة بمختلف تخصصاتها خلال العام 2023 بزيادة 20 ألفا عن العام 2022 الذي سجل 250 ألف فحص.

وأكدت رئيسة قسم الأشعة في المستشفى الدكتورة أسماء الفيلكاوي في تصريح صحفي اليوم الأحد على جهود وزارة الصحة للارتقاء بكل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأنها لا تدخر جهدا في توفير الإمكانيات والأدوات اللازمة لتطوير قطاع الأشعة.

وشددت الفيلكاوي على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالعديد من التخصصات الطبية المختلفة ومن بينها الأشعة التشخيصية موضحة أن الأطباء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التشخيص يحققون نتائج أفضل من حيث دقة وسرعة التشخيص.

ولفتت بهذا الشأن إلى انطلاق المؤتمر السنوي للأشعة التخصصية يوم الخميس المقبل بعنوان (أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية) لتسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم والنظريات الحديثة في تشخيص أمراض القلب والجهاز الهضمي.

وذكرت أن المؤتمر الذي سيقام برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي على مدى ثلاثة أيام يناقش العديد من المحاور وتتخلله ست ورش عمل إلى جانب عدد من المحاضرات التفاعلية التي تقام قبل يوم من افتتاح المؤتمر.

وبينت أن ورش العمل تضم ورشة حول أشعة الثدي وورشتين لسونار الأوعية الدموية للدماغ للأطفال والبالغين إضافة إلى ورش عمل خاصة بفنيي الأشعة حول أحدث الأبحاث والمستجدات في مجالات الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي والثدي.

وقالت الفيلكاوي إن المؤتمر سيشهد أيضا محاضرة عن الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه وتطوره في مجال الأشعة وتدريب الأطباء والفنيين عليه والتعرف على كيفية الاستفادة منه في تسريع وتقصير مدة الفحوصات وتقليل نسب الأخطاء والتعرض للإشعاع.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيستضيف نخبة خبراء واستشاريين بمجال الأشعة التشخيصية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة العربية السعودية إلى جانب الخبرات والكفاءات الوطنية ويتبع المؤتمر برنامج التعليم الطبي المستمر ويمنح الأطباء المشاركين 19 نقطة من مركز الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز).