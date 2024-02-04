قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إنه بدءا من العاشر من شهر فبراير الحالي يدخل آخر موسم من مواسم فصل الشتاء والمعروف باسم (العقارب) ويستمر 26 يوما ويستمر فيه الشعور بالبرودة.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن (العقارب) يعد ثالث مواسم فصل الشتاء في الكويت ويتكون من ثلاثة أجزاء هي (عقرب السم) و(عقرب الدم) و(عقرب الدسم) ويعتبر هذا الموسم المرحلة الانتقالية من فصل الشتاء إلى فصل الربيع.

وأضاف أن الجزء الأول لهذا الموسم يسمى (عقرب السم) الذي يبدأ في العاشر من فبراير الحالي وتتميز فترته من فصل الشتاء بالبرودة النسبية لاسيما في المناطق المكشوفة والصحراوية.

وذكر أن الطقس خلال موسم (العقارب) يكون متقلبا بين البرودة والدفء النسبي إذ يعتبر من المواسم الانتقالية التي تتغير الأجواء فيها من البرودة إلى الدفء وبداية الاعتدال لينتهي موسم الشتاء الفعلي مع نهايته.

وأشار المركز في سياق متصل إلى أن دخول موسم (العقارب) يصادف ظاهرة فلكية مرتبطة بظهور القمر في حالة (الحضيض) وهي ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي بالتالي يمكن رؤيته في أكبر حجم له من الأرض.