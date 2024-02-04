ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر حصلت على شهادة الأيزو في المواصفات القياسية العالمية (ISO 9001-2015) في الإجراءات وإصدار وثائق السفر والجنسية.



وتؤكد الإدارة أنه تم الحصول على الاعتماد بعد اجتياز التدقيق الداخلي طبقا لمتطلبات نظام الجودة المعتمد عالميا.



وتعد شهادة الأيزو نقلة نوعية في جودة الاجراءات المتبعة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومساهمة مميزة في رفع مستوى العمل ووثائق السفر وتم استلام الشهادة من قبل السيد المدير العام اللواء فواز خالد الصباح ومساعد المدير العام العميد فواز الرومي وممثل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الرائد حقوقي سعود الحريتي.