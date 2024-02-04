دشنت وزارة الصحة حملة تنظيف وتخضير وتشجير الساحات الخارجية للمرافق الصحية، في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة، وذلك بتوجهات وزير الصحة د. أحمد العوضي، عبر قطاع الخدمات العامة في الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات العامة م.عبد العزيز الطشة، عن تدشين الخطوة الأولى من الحملة، عبر تنظيف وتمهيد ساحات المرافق الصحية، وساحات ديوان عام الوزارة.



وأكد الطشة أن الحملة جاءت بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة، في ظل ما تشير إليه نتائج البحوث العلمية من أهمية المساحات الخضراء وتأثيرها الإيجابي على جسم الإنسان وصحته وحالته النفسية.

وأشار المهندس الطشة إلى تعليمات وزير الصحة في شأن أهمية دمج المساحات الخضراء في تصميم مباني المرافق الصحية، وخلق توازن بين الطبيعة والهندسة المعمارية، بما يساهم في تعزيز الانسجام البيئي والصحي، فهما وجهان لعملة واحدة

وأفاد م. الطشة باستمرار الحملة في أداء أعمالها لحين الانتهاء من تشجير محيط المرافق الصحية، وتشمل ذلك تشجير الساحات الخارجية لديوان عام الوزارة، ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومختلف المستشفيات، والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية.