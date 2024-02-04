أخذ البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي لـ26 ألفاً و238 قادماً خلال شهر يناير 2024



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن وزارة الداخلية مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك، ‏مبينة أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة البيومترية فور وصولهم إلى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك، وهي:

مديرية أمن حولي بمحافظة حولي، مديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية، مديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي، مديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير، مديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء(للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون)، قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم، قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين)، مجمع الأفنيوز، مجمع 360 ومجمع الكوت والعاصمة مول ومجمع الوزارات.



وتوضح الإدارة أنه يسمح للمسافرين بالمغادرة من الكويت دون الحاجة لأخذ البصمة، ويتم أخذها عند العودة، مشيرة إلى انه تم أخذ البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي لـ26 ألفا و238 قادما خلال يناير الماضي.