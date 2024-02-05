

فشل جيرونا، مفاجأة الموسم، في استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله سلبا مع ريال سوسييداد، في حين واصل برشلونة صحوته بفوز سهل على مضيفه ألافيس 3-1 أول من أمس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.



ورفع جيرونا رصيده في المركز الثاني إلى 56 نقطة متأخرا عن ريال مدريد المتصدر.



وواصل برشلونة صحوته بفوزه على ألافيس 3-1.



وسجل أهداف برشلونة المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (22) والألماني إيلكاي غوندوغان (49) الذي أصيب وترك مكانه للبرازيلي فيتور روكي ليضيف الثالث (63) قبل أن يطرد ابن الـ 18 عاما بالبطاقة الصفراء الثانية بعد 8 دقائق. وسجل سامو أوموروديون هدف ألافيس الوحيد (51).



وحقق برشلونة فوزه الثاني تواليا بعدما كان أسقط أوساسونا بهدف البرازيلي روكي في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا برصيد 50 نقطة.



كما أوقف برشلونة سلسلة انتصارات ألافيس الفائز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.



وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الخسارة أمام ألافيس في مبارياته الـ 14 الأخيرة (12 فوزا مقابل تعادلين)، علما انه فاز في مباراتيه الأخيرتين منذ أن أعلن مدربه تشافي هرنانديز نهاية الأسبوع الماضي رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي.



وقال تشافي بعد اللقاء: «أطلب من الحكام السماح لنا بالمنافسة، لن أتكلم عن ذلك مرة أخرى، لكن طرد فيتور روكي يعتبر خطأ فادحا»، مضيفا: أعتقد أننا ندفع ثمن قضية نيغريرا، وهذا واضح للغاية، وأشاد بلاعبه أندرياس كريستينسن، وقال: «يمنحنا الكثير من التوازن في مركزه الجديد بسبب تمكنه من التحكم في الكرة بالإضافة إلى قدرته على الدفاع».



وعاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه ألميريا متذيل القاع 2-1.



وتختتم الجولة الـ 23 اليوم بلقاء يجمع رايو فايكانو وضيفه إشبيلية.