

تعرض ليونيل ميسي وديفيد بيكام إلى صيحات الاستهجان أمس بعد أن غاب النجم الأرجنتيني عن مباراة ودية لفريقه إنتر ميامي استعدادا للموسم الجديد في هونغ كونغ.



وبقي قائد منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم أواخر العام الماضي في قطر والذي يعاني من تمزق عضلي في الفخذ جالسا على مقاعد البدلاء طوال المباراة الودية التي انتهت بفوز فريقه إنتر ميامي على منتخب من نجوم الدوري في هونغ كونغ 4-1.



وأثار غياب ميسي غضب 38323 متفرجا دفع كل منهم ما يزيد على 125 دولارا أميركيا لرؤية ميسي على أرضية الملعب، وارتفعت هتافات «نريد ميسي» في منتصف الشوط الثاني حول ستاد هونغ كونغ من المشجعين اليائسين لرؤية أفضل لاعب كرة قدم في جيله في المباراة الودية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.



وزادت حدة صيحات الاستهجان خلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة عندما أصبح من الواضح أن المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات لن يشارك ولو لفترة وجيزة، قبل أن تبلغ ذروتها مع صافرة النهاية بعد عدم إشراك مهاجم ليفربول الانجليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين السابق لويس سواريز بسبب إصابة في الركبة.



وتعرض بيكام المشارك في ملكية إنتر ميامي، لصيحات الاستهجان عندما حاول أن يشكر الجماهير «على دعمهم المذهل»، وقابله المشجعون بغضب.