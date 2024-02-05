

تفادى ميلان مفاجأة مضيفه فروزينوني وقلب عليه الطاولة ليخرج فائزا 3-2 ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وبعد تعادله مع ضيفه بولونيا 2-2 في المرحلة الماضية، كاد «الروسونيري» يقع في فخ التعادل مجددا وبالنتيجة عينها لكن البديل الصربي لوكا يوفيتش الذي سجل خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم قاده إلى الفوز الخامس عشر هذا الموسم بتسجيله هدف النقاط الثلاث (81).



ورفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.



من جانبه، علق الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، على أنباء رحيله عن صفوف الفريق، لصالح مواطنه أنطونيو كونتي.



وأكد بيولي أنه يشعر بالملل الشديد بشأن الشائعات حول إمكانية استبداله بمدير فني جديد، وقال: «هناك احترام متبادل مع إدارة النادي، وعندما تأتي اللحظة المناسبة سنقرر الأمر معا»، مضيفا نحن الآن نركز على ما يجب علينا القيام به، فهناك طريق طويل أمامنا هذا الموسم.



وعاد بولونيا إلى سكة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه ساسوولو 4-2، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي ساسوولو في المركز الخامس عشر (19).



وتابع إمبولي وصيف القاع هدر النقاط بتعادله السلبي مع ضيفه جنوى، ويقبع إمبولي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة متساويا مع فيرونا وكالياري في المركزين السابع عشر والثامن عشر تواليا في سباق تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.



في المقابل، يحتل جنوى المركز الحادي عشر مع 29 نقطة بفارق الأهداف أيضا عن مونزا المتعادل بدوره مع مضيفه أودينيزي من دون أهداف.



وارتقى أودينيزي إلى المركز السادس عشر بـ 19 نقطة مؤقتا بفارق الأهداف عن ساسوولو.



وتختتم المرحلة الـ 23 اليوم بلقاء روما مع كالياري.