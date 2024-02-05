القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مشيرا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 ملايين طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليارات دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار



عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، والتي خصصت لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.



وأشار القصير إلى بلوغ قيمة الصادرات الزراعية المصنعة 5.1 مليارات دولار ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار.



ولفت القصير إلى أن مصر احتلت المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو مليوني طن يليها البطاطس بنحو 950 ألف طن ثم جاء البصل في المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.



ولفت الوزير إلى ان الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا في السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت نحو 7.44 ملايين طن في 2023، مقابل 4 ملايين طن في 2014



وأشار القصير إلى أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال السنوات العشر الماضية، بلغ نحو 93 سوقا منها 30 سوقا ‏تصديريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يتم حاليا تصدير أكثر من 400 ‏سلعة الى 160سوقا، لافتا إلى ان من بين أهم هذه الأسواق السوق الياباني الذي تم فتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تمت الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرا لقوة اجراءات السوق والتي تدفع كثيرا من الدول للدخول إلى السوق المصري، ويتم حاليا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.



ولفت وزير الزراعة إلى أن آخر هذه الأسواق فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، وجار فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.