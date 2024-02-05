في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة، أفادت وزارة الصحة عن تدشين حملة تنظيف وتخضير وتشجير الساحات الخارجية للمرافق الصحية، وذلك بتوجهات وزير الصحة د.أحمد العوضي، عبر قطاع الخدمات العامة في الوزارة.



في هذا الصدد، أوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات العامة م.عبدالعزيز الطشه عن تدشين الخطوة الأولى من الحملة، عبر تنظيف وتمهيد ساحات المرافق الصحية، وساحات ديوان عام الوزارة.



وأكد م.الطشه أن الحملة جاءت بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة، في ظل ما تشير إليه نتائج البحوث العلمية من أهمية المساحات الخضراء وتأثيرها الإيجابي على جسم الإنسان وصحته وحالته النفسية.



وأشار إلى تعليمات وزير الصحة في شأن أهمية دمج المساحات الخضراء في تصميم مباني المرافق الصحية، وخلق توازن بين الطبيعة والهندسة المعمارية، بما يسهم في تعزيز الانسجام البيئي والصحي، فهما وجهان لعملة واحدة.



وأفاد م.الطشه باستمرار الحملة في أداء أعمالها لحين الانتهاء من تشجير محيط المرافق الصحية، وتشمل ذلك تشجير الساحات الخارجية لديوان عام الوزارة، ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومختلف المستشفيات، والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية.