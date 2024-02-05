فرحة الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية أصدق تعبير عن عمق الأواصر والأخوة التي تجمع أبناء البلدين



أسامة أبوالسعود



نظم ملتقى المصريين في الكويت كرنفال الملتقى السنوي ضمن مشاركات الجالية المصرية في الاحتفالات بالأعياد الوطنية برعاية السفير المصري أسامة شلتوت وحضور الشيخ مالك جابر الفهد والقنصل العام د.هبة زكي، وذلك في منتزه حولي بارك بمشاركة عدد من المسؤولين وجمهور حاشد من أبناء الجالية المصرية والمواطنين.



ورفع السفير أسامة شلتوت أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت ومصر وسائر البلاد العربية من كل مكروه وسوء، متمنيا للكويت مزيدا من الازدهار والتقدم والرخاء.



وقال شلتوت إن تلك المناسبة تظهر مدى التلاحم والأخوة بين شعبي مصر والكويت على مر السنين، مضيفا أن الأيام المشرقة في حياة الأوطان هي المناسبة الصادقة للتعبير عن اعتزاز الشعوب بحضاراتها وأيام المجد والافتخار، واصفا العلاقات المصرية - الكويتية بأنها تاريخية وراسخة، وتجسد قيم التلاحم والتواصل بين الشعبين الشقيقين وتضرب بجذورها في عمق التاريخ.



وأشار إلى أن الانفعالات الشعرية التي قدمها الشعراء من البلدين تأتي من قلب ووطن واحد، مما يؤكد على عمق العلاقات، وتواجدنا يأتي في إطار سلسلة من الاحتفالات التي تقيمها الجالية المصرية خلال هذا الشهر تأكيدا لمعنى هذا الترابط والمشاركة الفعالة في الأنشطة الثقافية والفنية، مؤكدا أن فرحة الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية أصدق تعبير عن عمق الأواصر والصلة التي تجمع الشعبين والأخوة المتينة التي تتجلى في المناسبات.



وشكر استضافة الكويت لأبناء الجالية المصرية وتقديمها الرعاية لهم، مشيدا بجهود أبناء الجالية، مؤكدا انهم شركاء في التنمية ويعملون بكل جد وإخلاص لبناء وتطور بلدهم الثاني الكويت.



وبين أن مصر ترحب دائما بزيارة جميع الأشقاء من الكويت والدول العربية للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة، والاطلاع على ما تشهده مصر من نهضة عمرانية شاملة وتطور كبير في مختلف مجالات الحياة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



من جهته، أوضح منسق عام ملتقى المصريين بالكويت هاني كمال أن مشاركة الجالية المصرية إخوانهم من الكويت الاحتفالات الوطنية تأتي انطلاقا من روح المحبة والاخوة لكل أفراد الجالية الذين ولد منهم أشخاص على أرض الكويت فكان الميلاد والنشأة في وطنه الثاني وأيضا من عاش طويلا على تلك الأرض الطيبة.



من جانبه، أشاد المنسق العام للثقافة والفنون د.إبراهيم سلام بمشاركة الجالية المصرية الاحتفالات الوطنية للكويت بكل مشاعر الحب والوفاء التي يحملها أبناء الجالية لإخوانهم فهو يوم فرحة وسعادة لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت فمصر والكويت يد واحدة ووطن واحد بثقافة مشتركة.