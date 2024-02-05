استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح.



كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقيــة تهنئة إلى الرئيــس رانيـل وكراماسينجا رئيـس جمهوريـة سريلانكـا الديموقراطية الاشتراكيــة الصديقة، عبــر فيها سمـوه عــن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطنــي لبلاده، متمنيــا سمــوه له موفـور الصحــة والعافيــة ولجمهورية سريلانكــا الديموقراطية الاشتراكية وشعبهــا الصديــق كـــل التقــدم والازدهار.