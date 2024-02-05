حظيت الأجنحة الكويتية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، بإقبال كبير من قبل الزوار الذين حرصوا على اقتناء الإصدارات الكويتية المميزة في مختلف المجالات، مثل السياسة والأدب والاقتصاد والعلوم، وغير ذلك.



وقال مسؤول جناح مركز البحوث والدراسات الكويتية بمعرض القاهرة للكتاب عبدالرحيم الظاهر، في تصريح لـ «كونا» أمس، ان المركز حريص على المشاركة بشكل سنوي في معرض القاهرة كونه أحد أبرز المعارض والمحافل الثقافية عربيا ودوليا، مؤكدا حرص مركز البحوث والدراسات الكويتية برئاسة د.عبدالله الغنيم على أن تكون له بصمة ثقافية مميزة بمعرض القاهرة للكتاب ضمن 1200 هيئة ودار نشر من 70 دولة مشاركة بالمعرض.



وأشاد الظاهر بالحضور الكبير سواء من قبل الجمهور المصري أو باقي الجنسيات بالمعرض، مبينا أن جناح مركز البحوث يضم مجموعة منتقاة من إصداراته المميزة، ومنها «مجلس الإنشاء» و«معالم الكويت القديمة» و«تاريخ القضاء في الكويت» وغيرها.



بدوره، قال مسؤول جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمعرض القاهرة للكتاب عبداللطيف الخرافي إن المجلس يشارك بجناحين منفصلين، أحدهما للعرض، والآخر للبيع، مشيدا بالتنظيم الرائع للمعرض والإقبال الكثيف من قبل الزوار والباحثين والقراء، كما يهدف من خلال مشاركته في معرض القاهرة للكتاب إلى المساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي من خلال إصداراته المتنوعة، مثل سلسلة عالم المعرفة وعالم الفكر ومجلة العربي وغيرها.



وأشاد الخرافي بالمشاركة الواسعة للدول العربية بمعرض القاهرة، سواء من خلال الهيئات الرسمية أو دور النشر المختلفة بما يسهم في مد جسور التعاون وتعزيز التواصل والتفاهم والتبادل الثقافي بين الأشقاء العرب.