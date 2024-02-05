أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بحولي بجولة ميدانية للتأكد من المحلات والأسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية بتوجيهات من رئيس قطاع محافظتي حولي والأحمدي م.أحمد الهزيم.



وقال رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة إبراهيم السبعان إن الجولات على منطقتي حولي والسالمية أسفرت عن تحرير 14 مخالفة تنوعت ما بين استغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص وعدم تجديد رخصة الاعلان للمحل وعدم التزام المحلات بشروط النظافة العامة، كما تم توجيه إنذار تعد على أملاك الدولة تمهيدا للإزالة. ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الإغلاق الإداري.