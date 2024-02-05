دعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الباحثين الكويتيين من حملة الدكتوراه إلى تقديم طلباتهم للترشح لجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2024 التي تمنحها المؤسسة في ست مجالات وتبلغ قيمة كل منها 10 آلاف دينار.



وقالت المؤسسة انها أطلقت هذه الجائزة عام 1988 تحت مسمى جائزة الإنتاج العلمي إيمانا من القيادة الحكيمة للبلاد بأهمية رعاية العلماء والباحثين من أبناء الكويت من حملة الدكتوراه وتشجيعهم على البحث والدراسة والتأليف والترجمة في مختلف فروع المعرفة والإنتاج العلمي.



وأضافت أن هذه الجائزة تستهدف الإسهام في دعم روح التنافس البناء بين المختصين وتعد من أهم الجوائز التي تمنح سنويا للباحثين من أبناء الكويت في المجالات العلمية المتنوعة مبينة أن باب التقديم لها سيكون مفتوحا حتى 31 مايو لعام 2024.



وأوضحت المؤسسة أن المجال الأول للجائزة هو العلوم الطبيعية والرياضيات ويشتمل على الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والرياضيات والإحصاء والحاسوب وغيرها من التخصصات ذات الصلة، فيما يشمل المجال الثاني وهو «العلوم الهندسية» الهندسة الكيميائيـــــة والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندســــة الصناعية والهندســــة الميكانيكية وهندسة البترول والهندسة الزراعية وغيرها من التخصصات ذات الصلة.



وذكرت أن المجال الثالث هو «العلوم الحيوية» ويشمل علم النبات وعلم الأجنة وعلم الحيوان وعلم الحشرات والكيمياء الحيوية والزراعة والثروة الحيوانية والكيمياء الزراعية والأمراض الزراعية والميكروبيولوجيا وغيرها من التخصصات ذات الصلة.



وأفادت بأن المجال الرابع هو «العلوم الطبية والطبية المساعدة» ويضم التشريح والصيدلة ووظائف الأعضاء والمكروبيولوجيا وعلم الأمراض والأمراض الباطنية وأمراض النساء والتوليد والأطفال والطب النفسي والأشعة والجراحة وطب الأسنان وطب العيون وغيرها من التخصصات المشابهة.



وقالت إن المجال الخامس للجائزة هو «العلوم الاجتماعية والإنسانية» ويشمل علم الإنسان وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة والتاريخ والجغرافيا والعلوم التربوية واللغة العربية واللغات الأجنبية والفلسفة والحقوق والشريعة وغيرها من التخصصات ذات الصلة.



وبينت أن المجال السادس هـــو «العلوم الإدارية الاقتصادية» ويتضمــــن إدارة الأعمال والتسويق والإدارة الصناعية والتمويل والاستثمـــار والمحاسبة والاقتصاد والتأمـــــــين والإدارة العامة وغيرها من التخصصات المشابهة.



وأضافت أن بإمكان الراغبين في التقديم للجائزة الاطلاع على شروط الجائزة والتقديم لها من خلال زيارة موقع المؤسسة على الرابط: http://www.kfas.org.