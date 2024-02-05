أعلنت الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت AIU عن بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 وكشفت عن مجموعة ديناميكية من الأحداث والأنشطة بهدف خلق بيئة نابضة بالحياة وجاذبة للطلاب الجدد والمستمرين على حد سواء.



وانطلقت فعاليــــات اللقاء التنويري للطلبة المستجدين NSO وهو لقاء مبتكر ومصمم لتوجيه الطلاب الجدد والترحيب بكل طالب منهم، حيث قدم للطلاب لمحة عامة أساسية عن الحرم الجامعي في الجامعة الأمريكية الدولية، وغمرهم بثقافتها الفريدة، وكذلك حذت مبادرة اللقاء التنويري للوالدين حذوها، حيث قدمت رؤى قيمة حول رحلة أبنائهم.



وتم تعريف الطلاب بالثقافة الأكاديمية وخدمات الطلاب ومرافق الحرم الجامعي المتاحة للطلاب على مدار العام الدراسي وتشمل بعض هذه الخدمات التي يديرها الإرشاد الأكاديمي مركز الكتابة ومركز التقوية والخدمات المهنية، ويهدف كل من هذه الخدمات إلى تزويد الطلاب بأقصى قدر من الدعم لتعزيز أدائهم الأكاديمي والمهني والشخصي.



وشكل معرض الموارد المعلوماتية وهو الجزء الثاني من NSO حدثا ثريا في أنشطة بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث كان بمنزلة ترحيب حار بالطلاب، وقدم نظرة شاملة عن الموارد المتنوعة للجامعة الأمريكية الدولية AIU، وأتاح المعرض التفاعلي فرصة فريدة للطلاب للتواصل المباشر مع كل قسم بالجامعة، بما في ذلك الكليات المختلفة، بالإضافة إلى الإرشاد الأكاديمي ومركز التدريس والخدمات المهنية والمركز الرياضي وغير ذلك، والتواصل شخصيا مع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، حيث يعد هذا الجزء ضروريا لبناء شعور بالانتماء للمجتمع والانتماء بين الطلاب الجدد ولتسهيل وتعزيز تجربة الطلاب من مختلف جوانبها.



وتفتخر جامعة AIU بالتزامها برعاية الأفراد ذوي الخبرة المستعدين للتفوق أكاديميا ومهنيا، وتماشيا مع رؤية 2035، تلتزم الجامعة بضمان أن يبدأ الطلاب رحلتهم الأكاديمية بأدوات النجاح واستضافة العديد من المبادرات الهادفة إلى التطوير الشخصي والأكاديمي والمهني ما يؤكد مجددا تفانيها في تطوير قادة المستقبل في الكويت والمنطقة، ونتطلع إلى فصل دراسي مميز لعام 2024، وللتجارب الثرية التي نعد بتقديمها.