افتتحت سلسلة الأسواق العائلية الرائدة في الكويت «أونكوست» متجرها الجديد في الفنطاس، الذي يقع بقطعة 1 شارع 1، وتم الافتتاح من قبل د.راميش أنانداداس الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «أونكوست»، وجهاد سيف المدير التجاري، بحضور إدارة «أونكوست» وعدد من المشاركين.



وأعــرب د.راميـــــش أنانداداس عقــــب حفل الافتتاح عن تفاؤله بأن يصبح متجر «أونكوست» الجديد في الفنطاس الوجهة المفضلة للعملاء، مضيفا ان «أونكوست» ستفتتح 5 أفرع أخرى في الكويت خلال 2024، وباعتباره أول متجر بيع بالجملة قائم على العضوية يقدم «أونكوست» استردادا نقديا بنسبة 4% على المشتريات والعديد من الحوافز الأخرى لعملائه الدائمين، حيث أعربت إدارة «أونكوست» عن امتنانها لعملائها الملتزمين على سنوات دعمهم المستمر.



وقال أنانداداس: هدفنا إعطاء الأولوية للعناصر الأساسية اليومية وتوفيرها للعملاء بتنسيق التسليم السريع، وبما أننا نستورد بشكل مباشر من دول مثل الهند وسريلانكا وبنغلاديش وباكستان والعديد من الدول العربية، فقد تمكنا من توفير منتجاتنا للعملاء بأسعار مخفضة للغاية.



وأضاف: وفي إطار الافتتاح، تم الإعلان عن عروض مغرية للعملاء في متجر الفنطاس وسيكون المتجر متاحا لخدمة العملاء من 8 صباحا حتى 11 مساء، حيث تتوافر مجموعة ضخمة من المنتجات الطازجة والمواد الأساسية مثل الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية واللحوم ومنتجات الألبان والبيض والدقيق ومنتجات المخابز وغيرها في جميع متاجر «أونكوست» و«جلف مارت» في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ذلك يتم تخصيص مساحة للسلع المعلبة والمعبأة والمواد غير الغذائية وأدوات المطبخ والأدوات المنزلية ومنتجات التجميل وغيرها من أجل راحة العملاء.



وتابع: نسعى جاهدين لتوفير منتجات غذائية ومنزلية ذات جودة عالية وبأسعار مغرية لعملائنا وفي جميع أفرعنا سوف نضمن تجربة تسوق ممتعة للغاية.