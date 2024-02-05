

تفتخر شركة Ooredoo الكويت بدورها المجتمعي البارز في دعم الرياضيين الشباب والتزامها بتعزيز ثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع، حيث قامت الشركة برعاية بطولة ADCC الكويت والشرق الأوسط المفتوحة للعام 2024، وهي البطولة العالمية لمصارعة الجيوجتسو، التي استضافتها الهيئة العامة للرياضة ونظمها الاتحاد الكويتي للمصارعة.



وقد أقيم هذا الحدث المليء بالإثارة والتشويق على مدار يومين في نادي القادسية، جامعا مجموعة متميزة من المواهب الناشئة، التي صنفت ضمن فئات أوزان وأعمار مختلفة، وذلك للمشاركة في منافسة حماسية برعاية من Ooredoo، تماشيا مع أهداف برنامج الشركة الرائد للمسؤولية الاجتماعية في المساهمة بتنمية القطاع الرياضي في الكويت، وتأسيس جيل رياضي منذ النشأة.



وفي إطار رعايتها لهذه البطولة ودعم جماهيرها في الكويت، عقدت Ooredoo الكويت شراكة مبتكرة مع UFC Fight Pass – وهي أكبر خدمة بث مباشر للفنون القتالية في العالم - للتعاون على توسيع نطاق تغطية هذا الحدث المميز إعلاميا، مما يسهم في إبراز مهارات الرياضيين المحليين أمام جمهور دولي، ويدفع بطموحاتهم نحو آفاق تصل بهم للعالمية، إذ تعمل UFC Fight Pass في أكثر من 200 دولة ولديها ملايين المشتركين والمشاهدين حول العالم.