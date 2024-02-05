

فاز الفارس عبدالله العامر بالمركز الأول في المستوى المتوسط بنسبة 63% في ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة الفارس عبدالله وليد العصيمي لترويض الخيل «الدريساج» التي أقيمت في اسطبل العصيمي وسط منافسة قوية، تلاه الفارس يوسف النعيمي.



وفي الشوط الثالث جاءت الفارسة ماندي جروتجود في المركز الأول، فيما فازت علياء الهنيدي بالمركز الأول في الشوط الأساسي، وتصدرت أفنان السليمان الشوط التدريبي، وقام بتتويج الأبطال راعي البطولة الفارس عبدالله العصيمي والفارسة الشيخة فجر الصباح والفارسة آلاء السلطان.



وتضم لجنة «الدريساج» برئاسة الفارسة فجر الصباح كلا من: مدربة الترويض الدولية والمسؤولة التقنية أمبر دين هيير، وعبدالله العوضي وعبدالله العامر وآلاء السلطان ونسيبة المعوشرجي ودانة بورسلي.



وقالت الفارسة الشيخة فجر الصباح: «هذه رياضة جديدة تحتاج إلى دعم والحمد لله أصبح هناك دعم ورعاية من القطاع الخاص ونتجه إلى تنظيم بطولة محلية لـ «الدريساج» كل شهر».



من جانبها، عبرت الفارسة علياء الهنيدي عن سعادتها بالأجواء التنافسية الممتعة في البطولة التي قام بتنظيمها ورعايتها الفارس عبدالله العصيمي وتمنت تنظيم مثل هذا النوع من البطولات دعما للفرسان.