

مبارك الخالدي



في خطوة تحسب لمجلسي إدارتي النادي العربي ونادي كاظمة، أعلن الناديان عبر موقعيهما الرسميين بيانات لتذكير وتنبيه أعضاء الجمعيتين العموميتين في الناديين عن مواعيد ومواقع وآلية تسديد رسوم العضويات، وذلك وفق أحكام النظام الأساسي لكل منهما، ولاقت بادرة إدارتي الناديين الاستحسان لدى الرياضيين إذ اتسم إعلان الناديين بالشفافية والوضوح تفاديا لأي معوقات وتسهيلا على منتسبي الناديين.



وتستمر عملية التجديد والسداد التي انطلقت بداية فبراير الجاري حتى نهاية دوام 31 مارس المقبل. الجدير بالذكر أن الحملة السنوية التي تشهدها الأندية مهمة للغاية كونها العامل الرئيسي والمؤثر في نتائج الانتخابات المقبلة لمجالس إدارات الأندية.