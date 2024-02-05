

توج علي مخصيد بطلا لمنافسات «ريد بل كار بارك درِفت» التي أقيمت في مدينة الكويت لرياضة المحركات الجمعة الماضي، وحجز بالتالي تذكرة تمثيل البلاد في النهائيات الدولية المقررة في سلطنة عمان خلال ديسمبر المقبل.



وشهدت المنافسات صراعا كبيرا بين نخبة من سائقي الدرفت الذين ملأوا المكان حماسة في ظل هدير المحركات ولهيب الإطارات ومهارات استثنائية أشعلت حماسة الجماهير الحاضرة.



وبعد غياب دام 3 سنوات، عادت «ريد بل كار بارك درفت» هذا العام، وواجه فيها المشاركون سلسلة من العوائق والتحديات على مدى جولتين استخرجتا كل ما لديهم من فنيات وتقنيات في أساليب الدرفت.



وجرى تقييم أداء كل سائق وفق تسعة معايير تتيح له حصد نقاط من مجموع 300 نقطة. وشمل التقييم اختبار قدرتهم على التنافس ضمن حلبة تضمنت مراحل متنوعة توجب عليهم أن يتخطوا فيها عوائق صعبة مع تجنب ارتكاب الأخطاء.



وبعد عروض مشوقة وحماسية، خرج علي مخصيد في نهاية المطاف منتصرا إثر نجاحه في حصد 285 نقطة.



واستمتع الجمهور على هامش الحدث بعرض مميز للنجم اللبناني في سباقات السيارات عبدو فغالي، فضلا عن عرض لرياضي «ريد بل» براين كابر المعروف عالميا بمهاراته الاستعراضية على الدراجة النارية.