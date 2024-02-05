

أعلن كل من البنك التجاري الكويتي و«نتورك إنترناشيونال»، عن إبرام شراكة استراتيجية من المقرر أن تؤدي إلى تحفيز جهود البنك المستمرة للتحول الرقمي والابتكار وطرق الدفع بشكل كبير. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في رحلة التحول الرقمي للبنك التجاري الكويتي، ثاني البنوك الكويتية من حيث التأسيس وإحدى المؤسسات المالية الرائدة في الكويت، حيث يستفيد «التجاري» من أحدث التقنيات والخبرات المتوافرة لدى «نتورك إنترناشيونال» في معالجة عمليات الإصدار الشاملة، بما في ذلك إدارة ومكافحة الاحتيال، والترميز، والرقابة على البطاقات، والتأمين ثلاثي الأبعاد، والإصدار الفوري، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، بغرض تزويد عملاء البنك بتجارب رقمية متقدمة ومبتكرة.



وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الشيخ أحمد الدعيج رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي: يتمتع «التجاري» بسجل حافل من الابتكار والتميز في العمل المصرفي حيث أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من التجاري تضاهي الخدمات المقدمة من البنوك العالمية، وفي سبيل الاستمرار في تبوؤ هذه المكانة المرموقة التي وصل إليها البنك والتأكيد على التزام مصرفنا تجاه عملائه تأتي هذه الشراكة مع نتورك إنترناشيونال الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين حلول الدفع الرقمية.



من جانبه، قال عبدالعزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري إنه بالشراكة مع «نتورك إنترناشيونال» نهدف إلى الاستفادة من معرفتهم الكبيرة وخبرتهم العالمية في توفير أحدث حلول خدمات البطاقات والدفع الإلكتروني والتي سوف تمكن مصرفنا، جنبا إلى جنب مع خبرتنا الطويلة في العمل المصرفي، من مواصلة تقديم خدمات تفوق توقعات العملاء من خلال تعزيز سرعة التنفيذ والتوسع في الأسواق وتقديم خدمات مبتكرة مع المحافظة في الوقت نفسه على أفضل مستوى من حماية العملاء.



بدوره، قال ناندان مير، الرئيس الـتـنـفيـذي لـمـجـمـوعة «نتورك إنترناشيونال»: يشرفنا أن نتعاون مع البنك التجاري، أحد البنوك الرائدة في الكويت. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة للقاعدة المتنامية من عملاء التجاري. وباعتبارنا شريكا مفضلا للعديد من المؤسسات مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا حريصون على المساهمة بخبرتنا المعروفة في حلول الدفع الرقمية عبر هذه الشراكة الاستراتيجية.



وأضاف: يشهد السوق الكويتي تحولات كبيرة، مدفوعا باعتماد العملاء على طرق الدفع الرقمية بصورة غير مسبوقة، ونحن ملتزمون بدعم هذا النمو ونطمح إلى القيام بدورنا وتقديم خبرتنا لدعم رحلة التجاري نحو التميز الرقمي. وأوضح مير أن خبرة نتورك إنترناشيونال في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، على الصعيدين المحلي والإقليمي، تتوافق تماما مع رؤية التجاري. وتمثل هذه الشراكة تقدما كبيرا في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت وتؤكد الالتزام المشترك من جانب البنك التجاري ونتورك إنترناشيونال لتقديم خدمات مالية مبتكرة في المنطقة.



.. والبنك ينظم سحبي «النجمة» الأسبوعي والشهري ويعلن الفائزين



أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة. وقد تم إجراء السحب أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز كل من: أحمد عبدالمجيد إسماعيل مقدم بجائزة نقدية بقيمة 20 ألف دينار في سحب النجمة الشهري، ومحمد علي عبدالغني علي جمعة بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب النجمة الأسبوعي.



يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.