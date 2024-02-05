

الدوحة - فريد عبدالباقي



يدافع منتخبا قطر والأردن عن الحظوظ العربية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، وذلك بعد تأهلهما إلى الدور نصف النهائي، وبات الحلم وشيكا بتأهل المنتخبين إلى المشهد الأخير ليكون «نهائي» عربيا آسيويا يوم 10 الجاري بستاد لوسيل المونديالي.



ويدافع المنتخب القطري عن حظوظه بالحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد أن توج باللقب في النسخة الماضية الإمارات 2019.. نجح العنابي في العبور من محطة أوزبكستان بالدور ربع النهائي والفوز عليه بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليضرب العنابي موعدا في الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل على ستاد الثمامة مع المنتخب الإيراني الذي تفوق على المنتخب الياباني بنتيجة 2-1 في الربع النهائي.



وستكون مواجهة قطر وإيران لها حسابات أخرى، حيث يبحث المنتخبان عن تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية، فالعنابي يطمح في بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي وحصد اللقب أيضا، وبالإضافة إلى أن فوزه في لقاء إيران القادم سيجعله ينفرد بالرقم القياسي المسجل باسم منتخب إيران كأطول سلسلة من الانتصارات المتتالية بتاريخ البطولة التي حققها بين نسختي 1968 و1976، بمجموع 12 مباراة، حيث نجح العنابي في معادلة الرقم بفوزه على أوزبكستان، وفي حال فوز العنابي في لقاء الأربعاء المقبل على إيران سينفرد بالرقم القياسي في 13 مباراة متتالية.



أما المنتخب الأردني الممثل العربي الثاني في نصف النهائي، فقد أعاد كتابة تاريخ مشاركاته القارية، بعد أن حقق إنجازا جديدا ببلوغ الدور نصف النهائي من النسخة الحالية للمرة الأولى، متجاوزا منتخب طاجيكستان أحد أبرز مفاجآت البطولة بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، ضاربا موعدا في الدور قبل النهائي الغد على ستاد أحمد بن علي مع المنتخب الكوري الجنوبي الفائز على نظيره الأسترالي 2-1 بعد التمديد. وكان أفضل إنجاز للمنتخب الأردني قبل البطولة الحالية هو الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسختي 2004 في الصين، و2011 في الدوحة، علما بأنه خرج من الدور ثمن النهائي من النسخة الماضية 2019 التي شهدت للمرة الأولى زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبا بعدما كان العدد 16 منتخبا قبل ذلك.



الهيدوس يعادل رقم ميسي!



عادل قائد منتخب قطر لكرة القدم ونادي السد حسن الهيدوس رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث لعب مباراته رقم 180 بقميص العنابي أمام منتخب أوزبكستان في الدور ربع النهائي، وبذلك قفز الهيدوس إلى المركز الثامن متساويا مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، والنجم الإسباني سيرجيو راموس، 180 مباراة لكل منهما.



وبينما ينفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب عميد لاعبي العالم حتى الآن بـ 205 مباريات دولية مع منتخب بلاده، ويبتعد بفارق 9 مباريات عن صاحب المركز الثاني لاعب منتخبنا الوطني ونادي القادسية بدر المطوع الذي لعب 196 مباراة، وجاء في المركز الثالث الماليزي تشين آن سوه الذي لعب 195 مباراة، وفي المركز الرابع النجم المصري السابق أحمد حسن (184 مباراة).



وستكون الفرصة مواتية أمام قائد منتخب قطر لتخطي رقم ميسي عندما يشارك في لقاء الأربعاء المقبل أمام إيران بدور نصف النهائي.



مشعل برشم بطل موقعة البيت



تصدى حارس مرمى منتخب قطر مشعل برشم لـ 3 ركلات ترجيح ليمنح العنابي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بالفوز 3-2 على أوزبكستان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي على ستاد البيت بالتعادل الإيجابي 1-1. من جانبه، أكد الحارس مشعل برشم، أن وصول منتخب قطر لدور نصف النهائي جاء نتيجة عمل جماعي ومشترك بين الجميع. حافظ برشم على نظافة شباكه خلال المباريات الـ 3 بدور المجموعات أمام لبنان وطاجيكستان والصين، في الوقت الذي شارك برشم بديلا في مباراة الصين بالدقيقة 64، وذلك عندما تعرض صلاح زكريا للإصابة في الدقيقة 64، وشارك بديلا للحارس سعد الشيب الذي تم الدفع به في التشكيلة الأساسية ليقوم المدرب ماركيز لوبيز بإخراجه وإشراك البديل صلاح زكريا. واستمرت شباك برشم نظيفة لمدة 307 دقائق حتى جاءت الدقيقة 37 في لقاء العنابي وفلسطين بالدور ثمن النهائي عندما سكن شباكه بالهدف الأول للفدائي عن طريق عدي الدباغ.



لوبيز: راحة للاعبي العنابي



أعرب المدرب الإسباني لمنتخب قطر بارتولومي ماركيز لوبيز، عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي بكأس آسيا بعد الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله خلال المباراة التي أقيمت على ملعب البيت في الدور ربع النهائي بالبطولة.



وقال لوبيز، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد التأهل للدور نصف النهائي، ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة، مشيدا بالجهد الذي بذله اللاعبون أمام أوزبكستان، وقدم التهنئة للشعب القطري على الفوز والتأهل، كما هنأ الجماهير التي حضرت وساندت المنتخب القطري وطالبهم بمواصلة الدعم والمساندة في المباراة القادمة أمام إيران في الدور نصف النهائي.



وعن مواجهة المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي، قال إنها ستكون مباراة قوية لكنه سيمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الجهد الكبير الذي بذلوه أمام أوزبكستان، مؤكدا أنه سيعد منتخب قطر بالصورة اللازمة لذلك اللقاء.



كاتانيتش: أشعر بخيبة أمل



أكد المدرب السلوفيني لمنتخب أوزبكستان سريتشكو كاتانيتش، أن الخسارة أمام منتخب قطر أمر محزن بالنسبة له لأنه كان يتطلع لمواصلة المشوار في البطولة لكن لم يحالفه التوفيق في الركلات الترجيحية.



وقال كاتانيتش، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم بلوغ الدور نصف نهائي البطولة، مؤكدا أن لاعبي منتخب أوزبكستان قدموا كل ما لديهم ولعبوا بروح قتالية عالية، لكن كان يجب عليهم استغلال الفرص العديدة التي لاحت خلال المباراة، وكان يجب الاستفادة منها بشكل أفضل بدلا من الذهاب لركلات الترجيح، التي نجح المنتخب القطري في الاستفادة منها بنجاح خاصة أنه نال دعم ومساندة جماهيرية كبيرة من مدرجات ملعب البيت. ورفض كاتانيتش التعليق على القرارات التحكيمية، مؤكدا أنه يجب قبول الخسارة والتركيز في المستقبل خاصة أن المنتخب الأوزبكي مقبل على مباريات مهمة في تصفيات كأس العالم، وقال إن ما حدث أمام قطر في ربع نهائي كأس آسيا بمنزلة درس يجب الاستفادة منه في المستقبل.