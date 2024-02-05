

تقدم بنك الكويت الدولي (KIB) بالتهنئة من المدقق الداخلي العام، منال عدنان الربيعان، لحصولها على تصنيف متميز ضمن قائمة «أكثر 500 امرأة مؤثرة في الأعمال التجارية والتمويل الإسلامي» للعام 2023، من قبل مؤسسة Cambridge IFA العالمية المتخصصة، علما أنه تم تصنيف الربيعان ضمن القائمة لأربعة أعوام على التوالي (2020 - 2023) ضمن هذه القائمة.



وقد تم الإعلان عن هذا التصنيف ضمن تقرير WOMANi للعام 2023، حيث حققت الربيعان مركزا متقدما على القائمة بين مجموعة من أبرز الشخصيات النسائية من قادة ورواد الأعمال في القطاع المالي الإسلامي. جدير بالذكر أن الربيعان أول امرأة تشغل منصب عضو مجلس إدارة في جمعية المدققين الداخليين الكويتية.



وفي هذه المناسبة، أعربت الربيعان عن سعادتها لتمثيلها دولة الكويت بهذا التصنيف المشرف لأربعة أعوام متتالية، حيث إنها الكويتية الوحيدة التي تم تصنيفها في القائمة لأكثر سيدات الأعمال تأثيرا في الصناعة المالية الإسلامية، لافتة إلى أن هذا التكريم وسام يعود الفضل في تحقيقه إلى الدعم المستمر من إدارة KIB والاهتمام الذي يخصصه لتطوير كفاءاته وكوادره، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز كل الأسس القانونية والتوجهات المستقبلية، مشيرة إلى أن البنك يرى في كافة موظفيه استثمارا مهما وأولوية قصوى تسهم في المضي قدما نحو مستقبل أكثر نجاحا وازدهارا.



تجدر الإشارة إلى أن جوائز WOMANi، التي تنظمها مؤسسة Cambridge IFA، حدث سنوي ومنصة تجمع أبرز النساء الأكثر تأثيرا، ويتم نقاش التحديات التي تواجه المرأة والآفاق المتاحة أمامها على الصعيدين المهني والشخصي. كما أن المؤسسة معنية بتتبع وتقييم الخدمات المالية الإسلامية، وخاصة التمويل الإسلامي، وكذلك الخدمات الاستشارية المتخصصة.



جدير بالذكر أن KIB يحرص بشكل مستمر على دعم موظفيه والاستثمار في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، لاسيما النساء، حيث يعمل على تمكينهن وإفساح المجال لهن للوصول إلى مناصب قيادية.