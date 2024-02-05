

استقبل بنك الخليج الطفلة آلاء يوسف المطيري مع والدها عقب فوزها بالجائزة الكبرى في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة البالغ قيمتها مليوني دينار كويتي، والذي جرى الخميس الماضي في حديقة الشهيد، تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست آند يونغ.



وعقب الانتهاء من إجراءات تسليم الجائزة، وإيداع مبلغ مليوني دينار في حساب الفائزة الشخصي، عبر والدها، عن فرحته وسعادته، بهذا الحدث الاستثنائي في حياة أسرته، معربا عن شكره لبنك الخليج الذي يحرص دائما على مكافأة عملائه.



وأشار والد الفائزة التي يبلغ عمرها 4 سنوات إلى أنه خلال بحثه عن حساب ادخار يمنح العملاء جوائز متميزة، لم يجد أفضل من حساب مليونير الدانة، مبينا أنه فتح حساب الدانة لكل أبنائه، لتكون ابنته آلاء سعيدة الحظ التي فازت بالجائز الكبرى.



من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد القطان: نبارك للفائزة بحصولها على الجائزة، لتكون أصغر فائزة بأكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي، مؤكدا حرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة للعملاء، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار.



وأشار إلى أن قطار الجوائز في بنك الخليج متواصل، ومازالت هناك العديد من الفرص للفوز في السحوبات الشهرية، وربع السنوية، ونصف السنوية والسنوية، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سيكون عميل الدانة مؤهلا للمشاركة في سحب المليون دينار، علما أن السحب سيكون في 18 يوليو المقبل.



وأضاف: نحن متحمسون لمواصلة مكافأة عملائنا على الادخار في حساب مليونير الدانة، وتشجع الجميع على مواصلة الادخار في حساباتهم وزيادة فرصهم بالفوز في السحوبات المقبلة التي تشمل تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، الأول، وهو السحب السنوي الكبير على جائزة بقيمة مليوني دينار، والثاني هو السحب نصف السنوي بقيمة مليون دينار، إلى جانب رابحين اثنين في سحبين مختلفين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، إضافة إلى 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



ويشجع بنك الخليج عملاء حساب مليونير الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.



وكانت الجائزة الكبرى للسحب السنوي في سحب حساب مليونير الدانة قد دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، للمرة الثانية في تاريخها، كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي في العالم، حيث تسلم مدير عام إدارة الخدمات المصرفية في بنك في بنك الخليج محمد القطان شهادة تسجيل بنك الخليج في الموسوعة خلال حفل الإعلان عن الفائز الخميس الماضي.