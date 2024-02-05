

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الثالث والرابع لسنة 2024.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عبدالرحمن مساعد دخيل الله، حياة صالح المجيبل، محمد خليفة الدوخي، شجاع شعيفان الدوسري، عيسى عبدالله الجدي، موضي إبراهيم العجمي، مها نزال المطيري، أحمد فهد العنزي، جابر مطلق العجمي، فايز طينان العنزي، حمد عبدالله الطيار، المقداد محمد الزنكي، نوال يعقوب الغانم، فاطمة محمد الصوان، فؤاد قورجان، خالد دعيج الدعيج، رقية مساعد الحوز، فهد عبدالرحمن الخضر، مكيه حسن الفيلكاوي، محمد مطلق الضويحي.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.