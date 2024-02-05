شدّدت على تحري الدقة وعدم زيارة أي روابط وهمية تدعي أنها رسمية



دعت زين عملاءها الكرام إلى المبادرة بتحديث صلاحية بطاقاتهم المدنية وبياناتهم الشخصية لدى أنظمة الشركة في أسرع وقت ممكن لضمان استمرارية الخدمة، وذلك تطبيقا للتعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



وتسهم هذه الخطوة بالحفاظ على حقوق العملاء، والحد من انتشار عمليات الاحتيال، والتأكد من صلاحية بيانات العملاء في أنظمة الشركة لتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم، علما بأن آخر موعد لإتمام عملية التحديث وتفادي انقطاع الخدمة هو 3 مارس 2024. ويمكن للعملاء تحديث بياناتهم بكل سهولة عبر قنوات زين الرسمية، والتي تشمل القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني الرسمي kw.zain.com، أو تطبيق الهواتف الذكية Zain KW المتوافر في متاجر التطبيقات الرسمية، بالإضافة إلى أفرع الشركة المنتشرة بجميع أنحاء البلاد، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال 107.



وشددت زين على ضرورة تحري الدقة وعدم زيارة أي روابط وهمية تدعي أنها رسمية، أو إجراء أي محادثات هاتفية أو التفاعل مع أي روابط خارجية غير آمنة، حيث إن الشركة لن تقوم بطلب أي بيانات أو وثائق من العملاء إلا من خلال القنوات الرسمية المذكورة أعلاه.



وللتحديث عبر تطبيق زين أو الموقع الرسمي kw.zain.com، يمكن للعميل بكل سهولة زيارة ملفه الشخصي واختيار «تحديث البطاقة المدنية»، ومن ثم إدخال الرقم المدني في الخانة المخصصة، وسيتم بعدها إخطار العميل بضرورة استكمال عملية المصادقة عن طريق تطبيق «هويتي» (Kuwait Mobile ID)، وبعد الموافقة على المصادقة، ستتم عملية التحديث بنجاح.



كما يمكن للعملاء الكرام زيارة أي فرع من أفرع زين المنتشرة في جميع أنحاء البلاد أو التواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم 107 لإتمام عملية التحديث بكل سهولة مع موظفي خدمة العملاء.



وتحرص زين على مطابقة أنظمتها لجميع المتطلبات والمعايير التنظيمية لحماية بيانات عملائها، وقامت على مدار السنوات الماضية باستحداث إجراءات أمنية صارمة، وتنفيذ تغييرات تقنية جوهرية في أنظمتها لتضمن أعلى درجات الأمان للعملاء عند إجراء المعاملات أو عمليات الدفع عبر قنواتها المختلفة، مثل موقعها الإلكتروني، وتطبيقها للهواتف الذكية، وشبكة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الكويت.