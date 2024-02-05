النصار: تعاون «وربة» و«الساير» ينبع في الأصل من منطلق الثقة المتبادلة في كفاءة وفاعلية المؤسستين

النظام الجديد يتيح إجراء عمليات دفع لعدد كبير من العملاء بشكل فوري دون الارتباط بموقع معين



أعلن بنك وربة عن توفير نظام دفع لاسلكي لأجهزة نقاط البيع المتكاملة «iPOS»، ليصبح أول بنك في الكويت يقدم هذه الخدمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) وشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ـ إحدى شركات مجموعة الساير القابضة ـ وبذلك تصبح شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده أول شركة توفر هذا النظام لعملائها، ويأتي ذلك في إطار استمرار بنك وربة في تقديم خدمات مصرفية متطورة واستمرارا لسلسلة الابتكارات التي يقدمها البنك، ويعكس التزامه بتقديم حلول مصرفية متقدمة وفعالة للمجتمع المصرفي في الكويت.



وفي هذا الصدد، قال فيصل النصار رئيس المجموعة المصرفية للشركات إن النظام الجديد يتيح إجراء عمليات دفع لعدد كبير من العملاء بشكل فوري من دون الارتباط بموقع معين، موضحا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتلبية توقعات العملاء وتحسين تجربتهم في التعامل مع شركة الساير.



وأكد النصار أن تعاون بنك وربة مع شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ليس الأول ولكنه امتدادا للكثير من التعاون والاتفاقيات وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة بنك وربة في السوق في مجال الشراكات الاستراتيجية والتي تهدف إلى تعزيز قاعدة العملاء، كما أن التعاون مع مجموعة الساير التي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في قطاع السيارات ينبع في الأصل من منطلق الثقة المتبادلة في كفاءة وفاعلية المؤسستين.



وأوضح النصار على أن اختيار مجموعة الساير للسيارات باعتبارها من الأسماء الأولى في قطاع توزيع السيارات في دولة الكويت، بالإضافة إلى امتلاكها لشبكة توزيع متميزة من معارض ووكلاء للسيارات في الكويت، ما يتيح لبنك وربة أن يتواجد مع عملائه في جميع محافظات ومناطق الكويت باستمرار.



وأشار النصار إلى أن «وربة» سيقدم خلال الفترة المقبلة العديد من العروض التسويقية وذلك بهدف تدعيم نشاط السوق المحلي، وتمكين وتشجيع العملاء على شراء المركبة التي يرغبون في اقتنائها، علاوة على تنويع فئات السيارات خلال تلك العروض لمراعاة القدرة الشرائية لدى العميل.



وذكر أن وكالات السيارات أصبحت تولي «وربة» أهمية كبرى كونه أحد أهم صناع السوق المحلي بدعمه المتواصل لمبيعات الموردين وتنظيمه العديد من المهرجانات والعروض المستمرة طوال العام، علاوة على العلاقة التي يبنيها مع الموردين، مشيدا بالدور الذي يؤديه أي موظف ومورد في «وربة» والذي يعكس للعميل الانطباع عن جودة الخدمة حيث يعتبر «وربة» التجار الموردين جزءا من المؤسسة لأنهم إحدى الحلقات الأساسية لاكتمال دائرة التمويل للعملاء.



وأكد أهمية العميل أيضا بالنسبة لـ «وربة» كونه يملك حق الاختيار قبل كل شيء للمؤسسة التي يريد التعامل معها، لذلك يعتبر «وربة» كل عميل مصدرا للفخر والاعتزاز.



واختتم تصريحه بأن العناصر البشرية المؤهلة التي يضمها «وربة» أصبحت اليوم مثالا يحتذى به في الصيرفة الإسلامية إلى جانب التقنية الحديثة المستخدمة في مختلف الخدمات وهو ما يعزز من التميز والجودة في خدمة العملاء، مبينا أن العنصر البشري الذي يقدم الخدمة للعميل هو الحد الفاصل في اختيار العميل لمؤسسته، فهو من يصنع الفرق بين مؤسسته ومنافسيها.



وكانت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» قد طورت نظام الدفع عبر واحدة من أحدث أجهزة نقاط البيع التي توفرها في السوق الكويتي PAX A920، وصرح ياسر بهبهاني رئيس مجموعة التطوير في «كي نت» قائلا: إن التعاون مع بنك وربة لتمكين شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده من تقديم هذه الخدمة المتميزة لعملائهم يأتي ضمن مواصلة «كي نت» لتطوير الحلول الفنية الملائمة واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال بهدف تقديم تجربة دفع فريدة ومتميزة، وأشار بهبهاني إلى أن النظام الذي تم تطويره يربط جهاز نقاط البيع مع النظام المحاسبي الرئيسي للشركة، ما يسمح بعرض قيمة العملية مباشرة للعميل من دون الحاجة لأن يقوم موظف بإدخال القيمة، وهو ما يجعل العملية تتم بشكل أسرع، ومن دون أي خطأ عند إدخال القيمة، مضيفا أن هذا التعاون كان ممكنا لتوافر أجهزة نقاط بيع ذكية تعمل بنظام تشغيل أندرويد، تتميز بالمرونة في إمكانية الربط مع تطبيقات تعمل على مختلف أنظمة تشغيل Web/Android/iOS ما يفتح آفاقا جديدة للتجار لربط أنظمة التحصيل لديهم بنقاط البيع.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وأبرزها في المساهمات الاجتماعية، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.