

نشر معهد الكويت للدراسات المصرفية مؤخرا دراسة بحثية بعنوان: «تأثير القدرة التنافسية على حجم المخاطر والربحية في البنوك الكويتية»، تناولت الدراسة عدة موضوعات رئيسية، أهمها دراسة تأثير المنافسة على الربحية والمخاطر في القطاع المصرفي الكويتي، بالإضافة إلى دراسة تأثير جائحة كوفيد-19 والبيئة الجيوسياسية على المنافسة المصرفية، كما ناقشت الدراسة المنافسة بين البنوك على استقطاب المواهب وتأثيرها على أداء القطاع المصرفي بالكويت، وقد تعرضت الدراسة أيضا لتقنيات الدفع الرقمية الحديثة وتأثيرها على عائد رسوم الخدمات المصرفية. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها ما يلي:



- المنافسة بين البنوك الكويتية تؤثر بشكل عام على الربحية وحجم المخاطر.



- المنافسة بين البنوك الكويتية لا تتعارض مع نسبة التركز في القطاع المصرفي الكويتي.



- معدل التركز بالقطاع المصرفي الكويتي له تأثير إيجابي على الربحية وحجم المخاطر.



- معدل أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة ربحية البنوك الكويتية، بينما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الائتمان بشكل طفيف، ولكن ليس له تأثير على مخاطر السيولة ورأس المال.



- يؤدي تنويع الدخل إلى زيادة التعرض للمخاطر بشكل طفيف، بسبب صعوبة التعامل مع المخاطر المختلفة المتعلقة بكل قطاع تشارك فيه البنوك الكويتية.



- التأكيد على أهمية تبني الاتجاهات الحديثة للقطاع المصرفي، خاصة مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وتقع مسؤولية ذلك بشكل رئيسي على عاتق الحكومة والسلطات التنظيمية، حيث يساهم ذلك في تشكيل مستقبل الصناعة المصرفية، وخاصة السياسات النقدية والتحول الرقمي، والنمو الاقتصادي.



- تحتاج البنوك إلى المزيد من التطوير في البرامج التدريبية وبيئة العمل، للحفاظ على نشاط موظفيها وإنتاجيتهم، بالإضافة الى منحهم التقدير المناسب وإتاحة فرص النمو، وتزويدهم بمكان عمل مرن وصحي للحفاظ على التزامهم وتحسين أدائهم، وذلك لمواجهة ما يعرف بحرب المواهب واستقطابها.



- في ظل التطور المتسارع للخدمات الرقمية، يوصى بإنشاء شراكات متنوعة مع شركات التكنولوجيا المالية، من أجل زيادة تمكين البنوك في تعزيز الأرباح القائمة على رسوم الخدمات المالية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين من خلال الاستفادة من قدرة شركات التكنولوجيا المالية على ضخ الأموال لتعزيز استثمارات جديدة من جانب، والاستفادة من ثقة الجمهور بالبنوك وسمعتها من جانب آخر.



- ضرورة تبني البنوك لخطط التحول الرقمي للمساهمة في الحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة مقدمي الخدمات الرقمية، والارتقاء برفاهية العملاء وتقديم حلول رقمية متميزة بشكل مستمر.