

أعلن بنك برقان عن تولي مشاري شهاب منصب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى التركيز على تنمية رأسماله البشري، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية الطموحة في كافة إداراته.



ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الترقيات التي قام بها البنك على المستوى القيادي خلال الأشهر الماضية، وذلك تماشيا مع رؤية البنك وخططه الاستراتيجية الجديدة للمضي قدما في مسيرة التحول والتغيير، ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر تطورا وتقدما في الكويت، وبفضل خبرته الواسعة بالقطاع المصرفي المحلي، سيتمكن شهاب من قيادة توجهات إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بثقة وثبات نحو آفاق جديدة من النجاحات، بالتوازي مع الخطط الطموحة والمبتكرة في البنك وباعتماد أعلى المعايير المصرفية المستدامة.



وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي في بنك برقان الكويت: يسرني باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة البنك أن أتقدم من مشاري شهاب بالتهنئة لتوليه هذا المنصب المهم. ونحن على ثقة كبيرة بأن الخبرة الواسعة التي يتميز بها تجعل منه قيمة مضافة لإدارته ولبنك برقان كمؤسسة مصرفية، من خلال ما سيسهم به من نجاحات وإنجازات مؤسسية في المستقبل. ونحن نرى في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات نافذة كبيرة يشارك البنك من خلالها بشكل فعال في القطاع المصرفي المحلي، عبر الخدمات المتنوعة والمتخصصة التي يقدمها لعملائه المميزين، وهذه الخطوة تعكس إيماننا بقدرة شهاب على قيادة هذه الإدارة الحيوية بشكل ديناميكي وإيجابي.



ويتمتع شهاب بمسيرة مهنية غنية في مجال الخدمات المصرفية مدعومة بخبرة تتجاوز 20 عاما، إضافة إلى تخصصه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة الثروات، إدارة المخاطر وإدارة الاستثمار. وكان قد شغل العديد من المراكز المتقدمة في مؤسسات مصرفية محلية مرموقة، بما في ذلك بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، البنك الأهلي المتحد، علما بأن آخر منصب له، قبل انضمامه إلى بنك برقان، كان نائب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد.



جدير بالذكر أن شهاب حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) - لبنان، وبكالوريوس في التمويل من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى استكماله برنامج الإدارة العامة (GMP) بكلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.