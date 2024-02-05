كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن أعداد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى شمال غربي سورية خلال شهر يناير الماضي.



وقال المكتب، في تقرير له أمس الأول، إن 43 شاحنة مساعدات عبرت الحدود فقط ما بين 2 و16 عبر معبري باب الهوى وباب السلامة، في وقت تشتكي منظمات إغاثة محلية من تقلص الدعم بشكل كبير في المنطقة، الأمر الذي أضر عشرات الآلاف خصوصا مع الشتاء والأجواء شديدة البرودة التي تخيم على المنطقة.



وأضاف التقرير أن 42 شاحنة دخلت من معبر باب الهوى، في حين دخلت شاحنة مساعدات واحدة فقط من باب السلامة خلال الفترة المذكورة.



وتراجع حجم المساعدات بشكل ملحوظ خلال يناير مقارنة بشهر ديسمبر، إذ دخلت آنذاك 547 شاحنة مساعدات إلى شمال غربي سورية، أي أن إدخال المساعدات انخفض بأكثر من 13 ضعفا، بحسب تقرير سابق لـ OCHA.



وكانت حكومة دمشق قد أعلنت خلال اجتماع أستانا الأخير، تمديد الإذن للأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، وتمديد العمل في معبري باب السلامة والراعي لـ 3 أشهر.