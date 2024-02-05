

بيروت ـ زينة طبارة



رأى رئيس لقاء الهوية والسيادة الوزير السابق يوسف سلامة، أن عملية طوفان الأقصى وما تلاها من حرب على غزة وتوترات عسكرية في المنطقة الإقليمية بما فيها جنوب لبنان، هذه العملية صيغت بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، معتبرا أن مسرحية الشرق الأوسط التي أعطت إيران دورا بارزا في عدد من العواصم العربية شكلت الحرب على غزة آخر فصولها، على أن تسدل بعدها الستارة على هدوء يسبق السلام وقيام حل الدولتين.



ولفت سلامة في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان المشكلة التي سمحت بنجاح فصول المسرحية المشار اليها أعلاه هي أن شعوب المشرق العربي تنجر عاطفيا وبسهولة وراء منطق «غيرة الدين»، الأمر الذي سمح لإيران والغرب وسائر الأنظمة الشمولية في الشرق الأوسط بخوض معاركها داخل المنطقة العربية والاستثمار بالدماء العربية عموما والفلسطينية خصوصا، وبالتالي تدفيع الدول العربية فاتورة الدمار وإعادة الإعمار بعد كل جولة عسكرية من انتاج حلف الممانعة وبعض القوى الغربية.



وردا على سؤال، لفت سلامة إلى ان كلام الأمين العام لحزب لله السيد حسن نصرالله عن أنه لا مفاوضات ولا تسويات قبل وقف إطلاق النار في غزة مجرد موقف للاستهلاك الشعبي، ولا قيمة له على ارض الواقع، وذلك لكون السيد نصرالله نفسه يدرك أكثر من سواه أن قرار وقف إطلاق النار في غزة بات قاب قوسين أو أدنى من نفاذه، إلا أن ما أراده ويريده في خلفية كلامه ومواقفه التصعيدية تسجيل انتصار وهمي، وذلك عبر إيهام جمهوره وبيئة حزبه بأن تهديداته أخضعت إسرائيل وأجبرتها على الرضوخ لمطالب المقاومة، معتبرا ان اكثر ما يدعو للأسف ويدمي القلوب ويحزن النفوس هو ان «الشعوب المشرقية تحارب بالصوت العالي، وترفع بالتالي اشارات النصر وسط دمار شامل في الحجر والبشر، إضافة إلى الدمار المخيف في الاقتصاد والنقد».



هذا، ولفت سلامة إلى ان استهداف برج التجارة العالمية في 11 سبتمبر 2001 أدى إلى خلع نظام صدام حسين وفتح أبواب العراق وكل المشرق العربي امام النظام الإيراني، وذلك بهدف التهويل على الدول العربية لدفعها إلى اعتماد خيار السلام مع إسرائيل، معتبرا أن هذه المسرحية انتهت فصولها بعملية طوفان الأقصى، وستدخل المنطقة على اثرها في حقبة جديدة مشرقة قوامها ليس فقط وقف إطلاق نار دائم انما سحب كامل القوى الرديفة غير الشرعية منها بما فيها حزب الله، ما يعني حقبة انهاء الحروب في الشرق الأوسط وتعبيد طريق السلام الدائم على قاعدة حل الدولتين.

من هنا أكد سلامة أن لبنان بات في ظل المعطيات الإيجابية المشار إليها على عتبة انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يكون رئيسا وسطيا لا يشكل استفزازا لأي من الأطراف اللبنانية.