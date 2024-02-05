يسمح للمواطنين والمقيمين ومواطني دول التعاون بالمغادرة دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان وزارة الداخلية مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك، مبينة أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة البيومتربة فور وصولهم إلى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي: مديرية أمن حولي بمحافظة حولي، ومديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية، ومديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي، ومديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير، ومديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء (للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون)، وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم، وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين)، ومجمع الأفنيوز، ومجمع 360، ومجمع الكوت، والعاصمة مول، ومجمع الوزارات.



ووذكرت في بيان لها انه يسمح للمسافرين بالمغادرة من دولة الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة، مشيرة إلى انه تم أخذ البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي لـ 26 الفا و238 قادما خلال شهر يناير 2024.