

منصور السلطان



تمكن رجال أمن الجهراء مساء أمس من إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره يتعاطى المواد المخدرة بسيارته في مواقف أحد الأسواق التجارية بمنطقة الجهراء وبحوزته حبوب مخدرة ومبلغ مالي.



وأفاد مصدر بأنه خلال تجول إحدى دوريات أمن الجهراء في منطقة أسواق الجهراء تم الاشتباه بسيارة مضيئة الأنوار الداخلية وبعد التوجه لها عثر بداخلها على شخص بحالة تعاط، وبالاستعلام اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من عمره وبتفتيشه احترازيا حتى يتم نقله بسيارة الشرطة عثر بحوزته على شريط حبوب مخدرة، فتم اقتياده وإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة اخرى، استطاع رجال أمن الجهراء إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره بحالة تعاط وبحوزته قطعة حشيش وأدوات التعاطي على طريق كبد.



وخلال إقامة رجال أمن الجهراء مساء أمس نقطة تفتيش على طريق كبد تم الاشتباه في قائد سيارة ظهرت عليه علامات الارتباك وصعوبة النطق وتبين انه بحالة تعاط وبعد الاستعلام اتضح انه مواطن في العقد الثالث من عمرة وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش وأدوات تعاط.



وعليه تمت إحالته وقطعة الحشيش المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.