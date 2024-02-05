

عبدالحميد الخطيب



عبّر نجما فرقة «ميامي» مشعل ليلي وخالد الرندي عن سعادتهما بلقاء الجمهور السعودي في الحفل الذي أقيم مساء أول من أمس على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد سيتي- الرياض ضمن أنشطة «موسم الرياض» الرابع، وشاركهما فيه الفنانة نانسي عجرم، وقالا: «جينا علشان نونس الجمهور السعودي، وأهل السعودية حبايبنا».



وشهد الحفل، من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وإشراف الهيئة العامة للترفيه، تفاعلا كبيرا من الحضور مع الأغنيات التي قدمتها «ميامي» مثل أغنية «سعودي» والتي أشاعت الحماس بشكل لافت، ومن ثم شدا مشعل وخالد بالعديد من أغنيات الفرقة، منها: «الحمد لله وشفناكم، حبيبي قالي، صبوحة، عاشوا»، وقدما أيضا «شلون أنساك، حبيبي قالي، بستانس» وغيرها من أعمالهما المتميزة.



يذكر أن فرقة «ميامي» تستعد لإحياء حفل ضخم مع «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل، وذلك 15 الجاري في قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360»، ضمن أنشطة مهرجان «فبراير الكويت 2024» الذي تنظمه شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع «مركز عبدالله الرويشد».