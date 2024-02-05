

اختير لاعبا منتخب قطر لوكاس مينديز ومشعل برشم ومدافع منتخب الأردن عبدالله نصيب، ضمن التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس أمم آسيا.



وجاءت التشكيلة التي نشرها الحساب الرسمي للبطولة القارية على منصة «إكس» كالتالي:



حراسة المرمى: مشعل برشم «قطر».



الدفاع: سيل يونغ «كوريا الجنوبية»، لوكاس مينديز «قطر»، عبدالله نصيب «الأردن».



الوسط: محمد محبي «إيران»، هيديماسا موريتا «اليابان»، علي رضا جهانبخهاش «إيران»، أوديلجون حمروبيكوف «أوزبكستان». الهجوم: كريغ غودوين «أستراليا»، سردار آزمون «إيران»، هيونغ مين سون «كوريا الجنوبية».