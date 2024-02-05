عزز رين ولنس حظوظهما بحجز مقعد أوروبي الموسم المقبل، بعد فوز الأول على ضيفه مونبلييه 2-1 والثاني على مضيفه نانت 1-صفر مساء أمس الأول، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



في المباراة الاولى، اقتنص رين الفوز بهدفي مارتن تيرييه (3) وأرنو كاليمويندو (48 من ركلة جزاء)، فيما سجل مونبلييه هدفه الوحيد بفضل تيجي تيدي سافانيه (73).



وكاد مونبلييه يدرك التعادل إلا أن الهدف الذي سجله في الدقيقة 77 ألغي بداعي التسلل.



في الثانية، أهدى البرتغالي دافيد بيريرا دا كوستا فريقه لنس النقاط الثلاث بهدفه في الدقيقة 48.



ورفع لنس رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما تقدم رين الذي حقق فوزه الرابع تواليا للمركز التاسع مع 28 نقطة.



وبات نانت صاحب المركز الثالث عشر مع 19 نقطة في موقف محرج، قبل مباريات أندية تولوز ومتز وليون التي بإمكانها تجاوزه في حال الفوز الأحد.



وكان باريس سان جرمان عزز صدارته بفوزه الصعب على ستراسبورغ 2-1، ليتقدم بفارق 9 نقاط عن نيس الثاني.