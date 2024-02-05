تفوق أداء الاقتصاد اليوناني على معظم أقرانه الأوروبيين خلال العام الماضي مدعوما بقطاع السياحة الذي يشكل نحو 25% من الاقتصاد.



وسجل قطاع السياحة اليوناني رقما قياسيا العام الماضي، حيث وصلت إيرادات السياح الأجانب إلى 20 مليار يورو في نهاية نوفمبر بارتفاع سنوي يبلغ 15%، وهو أعلى بنحو 13% من نفس الفترة من عام 2019 قبل الوباء.



وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجوزات الطيران المجدولة لشهر فبراير بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة 14% لشهر مارس.



وشهدت البلاد أكبر طرح عام أولي منذ أكثر من 20 عاما بعد أن تم طرح 30% من مطار أثينا الدولي للاكتتاب العام.