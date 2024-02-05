المشروع سيرى النور بعد الانتهاء من تراخيص الجهات المعنية



عاطف رمضان



أفادت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تصريح لـ «الأنباء» بأن مشروع S3 «سوق صباح» الكائن في المحور الخدمي بمدينة صباح الأحمد السكنية من المتوقع ان يرى النور بعد الانتهاء من تراخيص الجهات المعنية.



وأضافت المصادر ان هذا المشروع يغطي الوحدات السكنية الموجودة في المدينة وعددها اكثر من 9600 وحدة سكنية ما بين بيوت او قسائم سكنية، مشيرة إلى ان 87 ألف مواطن ومقيم تقريبا متواجدون حاليا في مدينة صباح الأحمد السكنية، بالإضافة إلى مشاريع الأخرى وان هذا المشروع يكلف المستثمر 20.5 مليون دينار تقريبا وان الايرادات المتوقعة طوال فترة الاستثمار تبلغ اكثر من 27 مليون دينار.



ولفتت المصادر إلى ان «السكنية» ابرمت خلال فبراير 2023 عقد اتفاقية شراكة مع شركة مشروع S3 لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات لتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية (S3) الواقعة ب‍مدينة صباح الأحمد السكنية.



يذكر ان هذه الفرصة الاستثمارية S3 تقع على مساحة 40.121 م2 في المحور الخدمي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتتضمن تطوير سوق تقليدي يشمل مركزا تجاريا وفندقا ومناطق خضراء على 25% من مساحة الموقع وبمساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 75.000 م2 والذي سيخدم سكان المدينة والمناطق المجاورة.