نظمت متاجر لولو هايبرماركت، العملاق التجاري الرائد في المنطقة حفل توزيع الجوائز لحملة «لولو.. التسوق المجاني لمدة عام واحد» في فرعها بالري يوم 3 الجاري.



وقدمت هذه الحملة التي استمرت من 25 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023 بجميع فروع متاجر لولو هايبرماركت في الكويت، فرصة للمتسوقين للفوز بجوائز مذهلة مع كل 5 دنانير من الشراء من أي فرع في البلاد.



وشملت حملة «التسوق المجاني لمدة عام واحد» فرصة لـ 10 فائزين للتسوق بقيمة إجمالية قدرها 1500 دينار مجانا على مدار عام واحد، بالإضافة إلى ذلك فاز 100 فائز محظوظ بقيمة 100 دينار من المنتجات مجانا، شهد حفل توزيع الجوائز تكريم 110 فائزين محظوظين بجوائز تصل قيمتها إلى 25000 دينار.



وتم إجراء السحب الرسمي لاختيار الفائزين في الحملة بطريقة عادلة وشفافة يوم 30 يناير بوزارة التجارة والصناعة بحضور مسؤولي الوزارة وممثلي «لولو هايبر».



وشهد حفل توزيع الجوائز حضور كبار المسؤولين من متاجر لولو هايبرماركت الذين قدموا الجوائز للفائزين أمام حشد كبير من المتسوقين والمهنئين، وعبر جميع الفائزين عن امتنانهم العميق وتقديرهم لمتاجر شركة لولو هايبرماركت على الفرصة المذهلة للاستمتاع بعام من التسوق المجاني.



وكانت الفعالية ناجحة بشكل كبير، حيث أظهرت متاجر لولو التزامها بتوفير عروض ترويجية مثيرة وتجربة تسوق استثنائية لعملائها على مدار العام.