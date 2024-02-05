

ثامر السليم



انطلق الفصل الدراسي الثاني في جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024 بحضور طلابي متفاوت والتزام اعضاء هيئة التدريس، في الوقت ذاته شهدت حركة المرور في شوارع الحرم الجامعي المؤدية الى الكليات الادبية والعلمية في موقعي الشدادية والشويخ انسيابية دون ازدحام يذكر، فيما شهدت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت بالحرم الجامعي في الشدادية ازدحاما طلابيا شديدا تزامنا مع انطلاق اليوم الدراسي الاول للفصل الثاني، ويأتي ذلك بعد ارسال العمادة رسائل الـ SMS والتي ارسلتها الى الطلبة الخريجين، والمستمرين والمسجلين أقل من 9 وحدات دراسية.



واكتظ مبنى العمادة بالعديد من الطلبة منذ الصباح الباكر لاستكمال الجداول الدراسية.



وأكد رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت محمد الرشود أن إدارة صالة القبول والتسجيل خلال فترة تسجيل «البايفورس» شهدت حالة من الفوضى والزحام الشديد وعدم تمكن معظم الطلبة من استكمال جداولهم.



وبين الرشود ان حالة سخط وغضب سيطرت على الطلبة والطالبات بسبب الزحام والبطء والتخبط في إدارة الصالة.



وأشار الرشود إلى أن الإدارة الجامعية وعدت بتلافي الآثار الناجمة عن هذه الحالة من سوء الإدارة من خلال السماح للطلبة والطالبات باستكمال جداولهم خلال الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الثاني، وقد حرصنا على التواجد بالصالة على أمل أن يكون



هناك نظام وترتيب وتيسير في عملية استكمال الجداول الا أنه وبكل أسف تكررت نفس الأخطاء في إصرار مستغرب من عمادة القبول والتسجيل على استمرار نفس الحالة من الفوضى والارتباك والفشل وسط سخط وغضب الطلبة



وقد قام الاتحاد بمخاطبة جهات الاختصاص كذلك بضرورة مراعاة عدم تسجيل الغياب خلال هذا الأسبوع حفاظا على حقوق الطلبة لكونهم لا يتحملون نتائج سوء إدارة



عمادة القبول والتسجيل لعملية التسجيل وفشلها في ادارة الصالة وهو ما لم يتمكن معه معظم الطلبة من استكمال جدولهم الدراس.



كما طالب الاتحاد الادارة الجامعية بالأخذ بعين الاعتبار موضوع وقف انتداب أعضاء هيئة التدريس والذي ساهم في تفاقم مشكلة تسجيل الطلبة وضرورة ايجاد حلول سريعة لها لفتح شعب اكثر واستيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة.