لدينا ما يزيد على 1200 عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات ونحرص على بناء جيل متميز

الأكاديمية تملك بيئة تعليمية محفزة تشجع على الابتكار والإبداع وأنشأنا كلية للذكاء الاصطناعي

نسعى لفتح أفرع للأكاديمية في الدول العربية بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة



آلاء خليفة



أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري د.إسماعيل عبدالغفار أن الاكاديمية تضم طلابا من مختلف الجنسيات العربية ومن بينهم طلاب من الكويت وهم مميزون وتبوأوا مناصب قيادية في البلاد.



وقد تحدث في لقاء مع «الأنباء» خلال زيارته الى الكويت عن الكليات التي تضمها الاكاديمية وشروط القبول ومختلف التخصصات داخلها اضافة الى خططها المستقبلية واليكم تفاصيل الحوار:



بداية نود اعطاءنا نبذة عن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والكليات والتخصصات المتوافرة؟



٭ الاكاديمية هي منظمة عربية متخصصة تأسست عام 1972 تحت مظلة جامعة الدول العربية وهي اكاديمية مختصة بالتعليم والتدريب والبحوث والاستشارات، ومن منظور التعليم العالي نحن جامعة ومن منظور جامعة الدول العربية نحن منظمة عربية متخصصة تعتبر «بيت الخبرة» للوطن العربي في مجالات تخصصاتنا وتعتبر أحد مؤسسات العمل العربي المشترك وتضم الجمعية العامة للاكاديمية الوزراء في 22 دولة عربية، ومقر الاكاديمية الرئيسي في محافظة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية ولدينا ما يزيد عن 15 كلية موجودة في 8 أفرع للاكاديمية في مصر، وتتميز الاكاديمية بوجود نخبة من اعضاء هيئة التدريس يزيد عددهم عن 1200 في مختلف التخصصات، والاكاديمية لا تهتم فقط بالجانب النظري وانما كذلك بالجانب العملي والتطبيقي لما درسه الطلاب وتنظم الاكاديمية انشطة ثقافية ورياضية ومسابقات ورحلات ترفيهية على مدار العام وهناك الكثير من طلابنا حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في كثير من المسابقات التي شاركوا بها، كما توفر الاكاديمية سكنا طلابيا متميزا ورعاية صحية شاملة لطلابها.



نود تسليط الضوء على التخصصات التي تقدمها الاكاديمية؟



٭ تقدم الأكاديمية برامج دراسية مختلفة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وجميعها معتمدة من واحدة من اكبر هيئات الاعتماد في ألمانيا بالإضافة الى الاعتمادات العالمية الأخرى التي حصلت عليها مختلف كليات الاكاديمية بمختلف برامجها الدراسية، وتنفرد الاكاديمية بتخصص التعليم والتدريب والنقل البحري وهي الجامعة الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي تمنح درجة البكالوريوس في النقل البحري بالإضافة الى التخصصات الاخرى التي تقدمها الاكاديمية في الهندسة، الحاسبات، تكنولوجيا المعلومات، النقل الدولي واللوجستيات، الادارة، اللغة والاعلام، القانون، الصيدلة، تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي، الآثار، الطب البشري، طب الاسنان، الذكاء الاصطناعي حيث ان الاكاديمية تعتبر الاولى على مستوى الوطن العربي التي تنشئ كلية للذكاء الاصطناعي، وقمنا العام الماضي بإنشاء كلية الفنون والتصميم.



ما أبرز شروط القبول بالاكاديمية؟



٭ الشروط تختلف من كلية لأخرى ولكن أبرزها الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من الدول العربية وهناك كليات لا تقبل الا خريجي القسم العلمي ومنها كلية النقل البحري بالإضافة الى الكشف الطبي وكشف اللياقة الرياضية واجتياز اختبار اللغة الانجليزية وهكذا الحال في كل كلية لها شروط خاصة بها، وجميع شروط القبول متوفرة على الموقع الالكتروني للأكاديمية.



ما أبرز الخطط الإستراتيجية والمستقبلية الموضوعة على أجندة عملكم في المرحلة المقبلة؟



٭ التعليم في تطور مستمر ومنذ فترة كبيرة اخذنا على عاتقنا مواكبة احدث التطورات في مجال التعليم والبعد عن طرق التعليم التقليدية المعتمدة على التلقين واصبحنا نعتمد على المصادر الرقمية في التعليم، والاكاديمية مشتركة في واحدة من افضل المنصات الرقمية التي توفر الكتب الالكترونية الى جانب الكتب التقليدية بهدف بناء جيل قادر على التعلم والفهم والادراك، فنحن متجهون نحو الجامعة الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التعلم وادخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والنانو تكنولوجي على مناهجنا الدراسية، بالإضافة الى اننا نسعى الى التوسع في الدول العربية المرحلة المقبلة من خلال انشاء أفرع للأكاديمية في الدول العربية بالتعاون مع وزارات التعليم العالي وبتصريح من جهات الاختصاص في دولنا العربي كوننا نموذجا فريدا في التعلم والتعليم لا يهدف الى الربح لكن يهدف الى بناء جيل متميز قادر على خدمة وطنه في جميع المجالات.



ماذا عن الطلبة الكويتيين في الاكاديمية؟



٭ الاكاديمية تضم طلابا من مختلف الجنسيات العربية ومن بينهم طلاب من الكويت، والقيادات العليا التنفيذية في شركة ناقلات النفط الكويتية معظمهم من خريجي الاكاديمية وكذلك هناك اكثر من 80 خريجا كويتيا من الاكاديمية يعملون حاليا في شركة نفط الكويت في العمليات البحرية الداعمة لعملية اكتشاف النفط وتصديره، وكذلك لدينا خريجون كويتيون من الاكاديمية يعملون في مؤسسة الموانئ، لذا فيمكننا القول ان هناك رأس مال بشريا كويتيا متميزا من خريجي الاكاديمية واستطاعوا اثبات جدارتهم في جميع المواقع القيادية التي يعملون بها وأود ان انتهز الفرصة لتقديم رسالة اعتزاز وفخر لجميع خريجي الأكاديمية من الكويت.