

حقق أرسنال فوزا غاليا على حساب ضيفه ليفربول 3-1 مساء أمس على ملعب «الإمارات» ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمييرليغ».



وسجل ثلاثية «المدفعجية» كل من بوكايو ساكا (14) وغابرييل مارتينيلي (67) ولياندرو تروسارد (90+2)، فيما أحرز هدف ليفربول مدافع أرسنال غابرييل بالخطأ في مرمى فريقه (45+3).



وشهدت المباراة طرد مدافع ليفربول ابراهيما كوناتي (٨٨).



ورفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع المتصدر ليفربول لفارق نقطتين (51 نقطة).



وقاد الدنماركي راسموس هويلوند والأرجنتينــــــي أليخاندرو غارناتشو فريقهما مان يونايتد لمواصلة صحوته بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه وست هام يونايتد 3-0.



وافتتح هويلوند التسجيل ليونايتد في الدقيقة 23، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات.



وعزز غارناتشو تقدم مان يونايتد في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 49 و84 على الترتيب. وارتفع رصيد مان يونايتد، الذي حقق فوزه الـ 12 في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، مقابل تعادلين و9 هزائم، إلى 38 نقطة في المركز السادس، بفارق 8 نقاط خلف فرق المربع الذهبي.في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 36 نقطة في المركز السابع. وحقق ولفرهامبتون فوزا مثيرا على تشلسي 4-2.



وسجل كول بالمر هدف التقدم لتشلسي (19)، في حين سجل ماثيوس كونيا هدف التعادل لصالح ولفرهامبتون (22).



وفي الدقيقة 43 سجل مدافع تشلسي ديساسي بالخطأ في مرماه، ثم سجل كونيا هدفين لصالح ولفرهامبتون محرزا «الهاتريك» في الدقيقتين 63 و82، بينما قلص «البلوز» النتيجة عن طريق تياغو سيلفا (86). وتجمد رصيد تشلسي عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما رفع ولفرهامبتون رصيده عند 32 في المركز العاشر.



وفي مباراة أخرى، تعادل بورنموث مع نوتنغهام فوريست 1-1. وسحق أستون فيلا مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 5-0 وعزز حظوظه بالبقاء في سباق الفوز باللقب.



وحسم أستون فيلا الفوز خلال نصف ساعة من صافرة البداية بتسجيله أربعة أهداف تناوب عليها الاسكتلندي جون ماكغين (12)، أولي واتكينز (16)، الجامايكي ليون بايلي (20) والبلجيكي يوري تيليمانز (30)، قبل أن يضيف أليكس مورينو الخامس في الشوط الثاني (47).



ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري رصيده إلى 46 نقطة، ومني شيفيلد بخسارته الـ17 هذا الموسم مقابل فوزين وأربعة تعادلات، حيث يقبع في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط.



ويحل مان سيتي (46 نقطة) اليوم ضيفا على برينتفورد (22 نقطة) في ختام منافسات الجولـــــة الـ23 للدوري.