بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة الشؤون أن الوزارة متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية تعمل على قدم وساق للانتهاء من اعتماد المشروع الخاص بجمع التبرعات خلال شهر رمضان. وبينت المصادر أن جميع مشاريع جمع التبرعات الخاصة بشهر رمضان يتم إدراجها من قبل الجمعيات «أونلاين»، وتتم الموافقة عليها مباشرة في حال كانت مستوفية الشروط والضوابط الخاصة بالعمل الخيري ووفقا لقانون العمل الخيري. وأكدت أن الوسائل المعتمدة لجمع التبرعات هي الوسائل الإلكترونية الخاصة بالعمل الخيري، والاستقطاع البنكي والكي نت، مشيرة المصادر إلى ان الجمع النقدي ممنوع تحت اي شكل أو ظرف. كما اكدت المصادر ان فريق متابعة العمل الخيري جاهز ولديه خطة عمل متكاملة طوال شهر رمضان. وحول اعتماد التفتيش الإلكتروني، أوضحت المصادر أنه تم طلب أجهزة تفتيش إلكترونية وبانتظار توفيرها.وبالنسبة لجمع التبرعات في المساجد، ذكرت المصادر أن هناك تنسيقا مع وزارة الأوقاف لتحديد المساجد وآليات الجمع، مع الإشارة إلى ان العاملين في جمع التبرعات يجب أن تكون إقاماتهم على الجمعية وأن يكونوا حاصلين على تصريح تكليف بجمع التبرعات.