واشنطن ـ وكالات: قال الرئيس الاميركي جو بايدن إن الضربات الاميركية الاخيرة في سورية والعراق هدفت إلى ردع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المدعومة منه.



وأضاف بايدن، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب الأميركي، ان الضربات في سورية والعراق نفذت بطريقة تحد من مخاطر التصعيد، وهي تهدف إلى إضعاف وتعطيل الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا.



وتابع: نفذنا الضربات لردع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له.



وحذر الرئيس الاميركي من أنه سيوجه الجيش باتخاذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني إذا دعت الضرورة.