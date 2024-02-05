قال الجيش الاسرائيلي إن قواته داهمت منشأة تدريب تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، حيث حضر عناصرها لهجوم 7 اكتوبر الماضي على اسرائيل.



وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن المنشأة الواقعة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة كانت تحتوي على نماذج لقواعد عسكرية إسرائيلية وآليات مدرعة وكذلك نقاط دخول إلى الكيبوتسات.



وداهم الجنود أيضا مكتب محمد السنوار القيادي الكبير في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لـ «حماس».



وهو أيضا شقيق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة والذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر.