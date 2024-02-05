التسجيل لمواعيد الأطباء الزوار عن طريق "سهل" و "كويت صحة"



عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي، عن استضافة الوزارة لـ 39 طبيبا استشاريا زائرا من المراكز الطبية العالمية لمستشفيات وزارة الصحة خلال شهر فبراير الجاري، مشيراً الى أن قائمة الاستشاريين الزوار تضم كفاءات عالمية متميزة من امريكا وفرنساوالمانيل وكندا وعدة دول اخرى، وتشمل التخصصات ( الانف والاذن والحنجرة - العيون - جراحة العظام - الاورام السرطانية - أمراض الباطنية و الأعصاب ).

وذكر د.العازمي في تصريح صحافي، أن برنامج استقدام الاطباء الاستشاريين الزوار بمستشفيات وزارة الصحة يهدف الى التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة واتاحة الفرصة لاطباء وزارة الصحة للتدريب وتبادل الرأي مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة لعلاج الحالات الدقيقة بالتخصصات المختلفة.

واشار الى أن استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة بمستشفيات وزارة الصحة يعود بالفائدة على المرضى وذويهم بالحصول على الرعاية المتميزة دون تحمل عناء السفر للخارج، فضلاً عن ان هذا البرنامج يؤدي الى التحسين المستمر لجودة الاداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال تبادل الخبرات والتشاور حول احدث البروتوكولات والسياسات والاساليب العلاجية.

ونوه الى أن الاطباء الزوار الذين سيتم استقطابهم في مستشفيات الوزارة، منقسمين الى قسمين ، الاول سيقوم بمعاينة المرضى وابداء الرأي الطبي واجراء العمليات الجراحية ، أما القسم الثاني سيكون لاعداد وتدريب الكوادر الطبية والفنية الوطنية على احدث التقنيات والاستفادة من خبرات الاطباء الزوار.

وبين ان الاستفادة من خبرات الاستشاريين الزوار لمستشفيات وزارةالصحة متاحة وفقا لدقة الحالات المرضية وجدول الزيارات والعمليات وما يقرره الاطباء المعالجون في المستشفيات التي تستضيف الاطباء الزوار بوزارة الصحة، مؤكدا على أن برنامج الاستشاريين الزوار يحظى باهتمام خاص وشخصي ومتابعة مستمرة من معالي وزير الصحة د.أحمد العوضي و وسعادة كيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري

واكد د.العازمي على أن التسجيل لمواعيد الاطباء الزوار عن طريق برنامج "سهل" و "كويت صحه".