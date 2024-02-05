ناشدت جميع المعنيين أن يتقدموا لإصدار جواز السفر الجديد حتى يتسنى لهم تقنين أوضاعهم



أسامة أبو السعود

أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية في البلاد، بشرى سارة إلى أبناء الجالية المصرية حيث تمت الاستجابة لمطالب أبناء الجالية المصرية بموافقة الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية على إصدار جواز سفر لمدة سنة وثلاثة أشهر لمن لا يحملون بطاقة رقم قومي سارية وذلك لمرة واحدة فقط .

واوضحت القنصلية في بيان تلقت "الأنباء" نسخة منه، أن يقوم المواطن بإصدار تجديد بطاقة رقم قومي خلال هذه الفترة لاستخرج جواز سفر مدة كاملة (7) سنوات) .

وختمت القنصلية المصرية: "وعليه تناشد القنصلية جميع من انتهت جوازات سفرهم ولا يحملون بطاقة رقم قومي سارية ان يتقدموا للقنصلية لإصدار جواز سفر لمدة سنة وثلاثة أشهر حتى يتسنى لهم تقنين أوضاعهم بدولة الكويت، وتؤكد القنصلية على سعيها الدائم لخدمة أبناء الجالية بدولة الكويت الشقيقة".