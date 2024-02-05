أعلنت البلدية اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تزيين الجسور والطرق الرئيسية بأعلام الدولة ورفعها على سواريها استعدادا للاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الـ63 ويوم التحرير الـ33.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد السندان في بيان صحافي، عن تركيب 183 إعلانا وطنيا بالمناسبة على الطريق في كافة المحافظات وتزيين الميادين والجسور والشوارع الرئيسية بـ3880 علما للدولة واستبدال الأعلام القديمة بجديدة.

وأضاف السندان أنه تمت إزالة 250 سارية متهالكة على مدى العشرة أيام الماضية تحضيرا لاحتفال البلاد بالأعياد الوطنية والتي تشهد إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها.

ودعا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الأجهزة الرقابية بالبلدية والمحافظة على نظافة الشوارع والمنشآت العامة والأماكن التي ستشهد الفعاليات المصاحبة للاحتفالات للحد من السلوكيات الخاطئة.