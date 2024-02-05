أكد سفير البلاد لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري، أن زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد، إلى مسقط غدا الثلاثاء، تحمل في طياتها اسمى معاني المحبة والتقدير للسلطنة قيادة وشعبا.

وقال السفير الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن الكويت وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات تاريخية متأصلة ومتجذرة عبر الزمن حيث تميزت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق عزز من شأنها ورسوخها حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على توطيدها وتطويرها.

وأشار الى تطابق الرؤى والاهداف بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا السياسية عربيا ودوليا ادراكا من القيادتين الحكيمتين بوحدة المصير المشترك التي ترجمتها مواقف البلدين الشقيقين عبر التاريخ.

وأضاف أن هذه الزيارة التي تؤكد طبيعة العلاقة المتينة تأتي استكمالا لنهج البلدين المتأصل في دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام والى افاق ارحب وأوسع في مختلف المجالات لتحقيق مصلحة البلدين والشعبين.

وتجسد هذه الزيارة المهمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد العلاقات التاريخية الوثيقة حيث سيلتقي سموه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان ويتوجان هذا اللقاء برعايتهما الكريمة وحضورهما الافتتاح الرسمي لمشروع (مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم) بعد غد الاربعاء والذي يعد ثمرة الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.